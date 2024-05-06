ارتفاع الأسهم الأوروبية اليوم وسط تفاؤل بخفض الفائدة عالميا

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين، مع عودة التفاؤل بين المستثمرين ناحية خفض أسعار الفائدة عالميا.

وبحسب رويترز قفز سهم شركة التكنولوجيا الهندسية الإسبانية إندرا بعد تحقيق أرباح قوية في الربع الأول.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش بقيادة أسهم قطاع الطاقة التي ارتفعت وسط زيادة أسعار النفط بعد أن رفعت السعودية أسعار بيع الخام ليونيو لمعظم المناطق وفي ظل احتمالات ضئيلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأسواق الأسهم مغلقة في بريطانيا بالتزامن مع عطلة للبنوك.

وقفز سهم إندرا 8.5% بعد ارتفاع صافي أرباح الشركة في الربع الأول بنحو 40 بالمئة، مدعومة بطلبيات قوية على تكنولوجيا الدفاعات الجوية عززتها التوترات العالمية.

وربح سهم شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية أتوس المثقلة بالديون 4% بعد الإعلان عن أربعة عروض متميزة من مستثمرين لإعادة هيكلة الديون وضخ أموال في الشركة.

وهبط سهم شركة البريد الهولندية (بوست إن.إل) بنحو 3.5% بعد خسارة أكبر من المتوقع في الربع الأول، كما تراجع سهم شركة الخدمات اللوجستية الألمانية العملاقة (دويتشه بوست إيه.جي) بما يقترب من 4%.

وأظهر تقرير إعلامي أن كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لاين أشار إلى وجود مبرر أقوى لخفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل نتيجة تراجع وتيرة التضخم في قطاع الخدمات.

في حين جدد تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي صدر يوم الجمعة وجاء أضعف من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الأمريكي سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة هذا العام.