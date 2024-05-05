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الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أستاذ دراسات فارسية: إيران تُشكل ضلعًا رئيسيًا في تهديد المنطقة

الدكتور أحمد لاشين،
الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جام
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قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن طهران تحاول أن تُزيد من نفوذها في العديد من المساحات، من خلال التوجه إلى الدول الإفريقية بشكل قوي، موضحًا أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد مع إيران، حفاظًا على استقرار المنطقة.

وأضاف "لاشين"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تتحدث عن أن طهران قادرة على صنع قنبلة نووية في وقت قليل للغاية وهناك خطابات إيرانية رسمية تؤكد هذا الأمر، وهذا يُعتبر تهديدًا للعديد من دول المنطقة بشكل عام.  

ولفت إلى أن إيران تُشكل ضلعًا رئيسيًا في تهديد المنطقة وكذلك دولة الاحتلال، موضحًا أن إيران لديها مخطط توسعي إقليمي في المنطقة، أما إسرائيل فتعمل على مد نفوذها في الدولة الفلسطينية، وإرهاب دول المنطقة، والصراع ما بين تل أبيب وطهران هو منافسة جيوسياسية بين البلدين.

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