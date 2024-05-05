الهجرة: نستهدف تحقيق 5 مليارات دولار قيمة أوامر الدفع بمبادرة المصريين في الخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة، أنه لا مد لمبادرة الإعفاء الجمركي على السيارات المقبلة من الخارج، مشيرة إلى أنه تم السماح لمدة شهر للمصريين المسجلين على منصة المصريين بالخارج.

وقالت السفيرة سها جندي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إنه يمكن للمواطنين التقدم بشكاوى في حال تعثر التحويل للأموال، معلقة: نقدم فرصة متساوية لمن تأخر في التسجيل بمادرة سيارات المصريين بالخارج بسبب نظم بعض الدول.

وكشفت السفيرة سها جندي، أن عدد المصريين المسجلين على منصة مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" لجلب سيارات الركوب للاستخدام الشخصي دون رسوم جمركية، وصل إلى 589 ألفا و724 مصريا بالخارج، منذ إطلاق المبادرة.

وأكدت السفيرة سها جندي أن الوزارة أطلقت مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" لجلب سيارة من الخارج، والتي أتت بثمارها، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة أوامر الدفع الصادرة للمستفيدين من المبادرة، بلغت مليار و976 مليونا و 737 ألفا و 388 دولارا، مبينة إجمالي التحويلات التي تمت تقدر بـ 799 مليونا و462 ألفا و490 دولارا حتى الآن، موضحة أن معظم أوامر الدفع مسجلة لأشخاص لم يستقروا على السيارة التي سيرسلونها، ومن ثم تم التسجيل بوديعة لسيارة صغيرة بقيمة نحو 823 دولار، وذلك على سبيل الحجز والتسجيل في المبادرة، ثم يقومون لاحقًا بإضافة سيارة أكبر بوديعة أعلى عند الاستقرار عليها، وهو ما يشير إلى تضاعف الحصيلة الخاصة بالمبادرة.

وعلقت وزيرة الهجرة قائلة إنه بالنسبة لرد فروق الوديعة في المبادرة منذ انطلاقها بين مرحلتيها، فقد تم رد 2,192 فرق وديعة من إجمالي 2400 فرق وديعة بقيمة 12 مليونا و427 مليونا و211 دولارا، وجار سدادها لباقي المستحقين، موضحة أن عدد المصريين بالخارج المسددين لرسوم استيراد السيارة وصل إلى 264 ألفا و639 مواطنا.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أنه تم الإفراج عن 29 ألفا و475 سيارة من إجمالي 602 ألف و277 سيارة ممن صدر لها أوامر الدفع للمصريين بالخارج المستفيدين، وفقا للضوابط المقررة بالقانون والتسجيل عبر التطبيق الإلكتروني للمبادرة، مختتمة: سنقترب من رقم 4 لـ5 مليارات مليار دولار قيمة أوامر الدفع بالمبادرة.



