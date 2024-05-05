ترأس، اليوم، المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، القداس الاحتفالي، بمناسبة عيد القيامة المجيد ، بكنيسة مارمارون بمصر الجديدة ، وشاركه في الصلاة الأب نبيل رفول والأب طارق مشعلاني .
وكان المطران، قد ترأس بالامس القداس الاحتفالي الأول بعيد القيامة المجيد من كاتدرائية القديس يوسف المارونية بحي الظاهر وشاركه في الصلاة كلا من : الخوري نادر جورج ، الخوري نبيل هب الريح ، الخوري جو طيره، الخوري جورج خطار، كما قدمت جوقة القديس يوسف مجموعة من ترانيم القيامة .
شارك بحضور القداس، اللواء محمد عودة مندوبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، العميد أسامة فكري الفار مندوبا عن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
قال المطران جورج شيحان ، ان الزمن الفصحي هو زمن فرح ، فرح لايقتصر علي هذه الحقبة بل يبهج قلب المسيح في كل ان . لان المسيح يحيا : وهو ليس مجرد شخص عابر ، ما وجد إلا خلال فترة معينة من الزمن ، ورحل تاركا لنا تذكارا وقدوة مدهشين .
وأضاف "شيحان " خلال وعظته التي القاها بمناسبة عيد القيامة بإن المسيح حي ، يسوع هو ال " عمانوئيل " الله معنا . قيامته تكشف لنا أن الله لا يتخلي عن احبائه .
البوابة القبطية
المطران شيحان يترأس قداس عيد القيامة بكنيسة مارمارون بمصر الجديدة
ترأس، اليوم، المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، القداس الاحتفالي، بمناسبة عيد القيامة المجيد ، بكنيسة مارمارون بمصر الجديدة ، وشاركه في الصلاة الأب نبيل رفول والأب طارق مشعلاني .