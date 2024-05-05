مصمم "الأنيميشن" العالمي هاياما: دراسة الحركة الطبيعية للجسم سيمكن من رسم حركات أكثر واقعية

الأحد 05/مايو/2024 - 01:29 م

أكد مصمم الأنيميشن الياباني الشهير جونيتشي هاياما، أن دراسة الحركة الطبيعية للجسم، وتأمل النماذج الحية، ومعرفة تفاصيل الجسد الإنساني، وتعبيرات الوجه جيدا، يجب وضعها في عين الاعتبار عند الرسم، لأنه سيمكن من رسم حركات أكثر واقعية، وتعبيرات أكثر تفصيلا للشخصيات.

جاء ذلك خلال الورشة التي قدمها هاياما ضمن فعاليات مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة، والذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب وتختتم فعالياته غدا، حيث يعتبر أحد أشهر فناني الرسوم المتحركة في العالم، وصاحب الـ 30 عاما من الخبرة في مجال الأنيميشن، والمعروف بأعمال كـ "سيف النار – قبضة نجم الشمال"، و"مغامرات جوجو العجيبة"، وعشرات الأفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التي قام هاياما برسم وتصميم وتحريك شخصياتها.

واستهل جونيتشي هاياما الورشة بالإجابة عن بعض الأسئلة حول بداياته، حيث أكد أنه لم يدرس الرسم في أي كلية معروفة، بل اكتسب خبرته من الحياة، وقال: "في بدايتي أردت الالتحاق بكلية مهنية لتعلم الرسم، لكن كان لأحد أصدقائي المقربين أخ يعمل بمجال الرسوم المتحركة، وقد عرفني صديقي عليه، وهو الذي أدخلني هذا المجال، قبلها كنت فقط أتابع دروس الرسم التي أعطيت لنا في المدرسة الثانوية".

وخلال مدة الورشة، رسم جونيتشي هاياما مجموعة من أبطال الأنيميشن المشهورين عالميا الذين عمل عليهم خلال مسيرته المهنية، كـ "يوجو موتو"، و"جوتارو جوجو"، و"كينشيرو" من سلسلة المانجا الأشهر سيف النار.

وعن أصعب ما واجهه خلال عمله كرسام ومخرج أنيميشن قال: "أكثر شخصية أرهقتني في العمل عليها كانت يوجموتو، فالعمل على شخصيات ذات عيون واسعة صعب للغاية، والأصعب حين تكون ملابسها مليئة بالتفاصيل".

وقدم جونيتشي هاياما العديد من النصائح والتفاصيل لمنتسبي الورشة من المهتمين بمجال الرسوم المتحركة، موضحا النقاط الأساسية والتقنيات الضرورية لإبراز جماليات الشخصيات المرسومة، وأهميتها في السرد البصري عند عملية التحريك، بدءا من الحركات الأساسية كالمشي والجري، وصولا إلى الوضعيات الرياضية المعقدة.. مؤكدا ضرورة متابعة سلاسل الأنيميشن القديمة، ودراستها جيدا، لخلق أسلوب خاص.