عضو "الاتحاد الدولي للصحافة": الصحفيون في غزة يتعرضون للقتل ولا يمارسون عملهم بالشكل اللازم

قال علي يوسف، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، إن منح منظمة اليونسكو الصحفيون الفلسطينيون في غزة جائزة "حرية الصحافة" للعام الجاري مهمة للغاية، وهي تعبير عن تضامن إلى حد ما مع الصحفيين الفلسطينيين في غزة، الذين لا يتعرضون فقط على حرب وإجرام وإبادة وقتل لكن أيضا لأكثر من هذا، حيث يتعرضون على عدم القدرة على ممارسة عملهم بالشكل اللازم.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 140 شهيدا من الصحفيين ودمرت منازلهم وقتلت أولادهم وضربت كل المواقع والمؤسسات الصحفيين، كما أن الصحفيين الأجانب ممنوعون من الدخول إلى قطاع غزة لمحاولة التغطية التي أصبحت مستحيلة على الجرائم الصهيونية بغزة.

وتابع: "هناك بعض التناقضات في مواقف المؤسسات الدولية، حيث لا تحرك الدعوة المرفوعة أمام محكمة الجنائية الدولية كما أن محكمة العدل الدولية ما زالت خجولة في التعاطي مع حرب الإبادة الصهيونية".

وواصل: الحركات الطلابية في العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية لعمليات قمع وهناك حوالي 2000 معتقل من بين الطلاب، وبالتالي نمر بمرحلة بها مجموعة من التناقضات التي لا بد من أن يوضع لها حد.

