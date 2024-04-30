في معرض فاخر.. بوتين يعرض المدرعات الأوكرانية بموسكو

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بفخر مجموعة مختارة من المركبات المدرعة البريطانية والأمريكية التي تم الاستيلاء عليها خلال الأحداث في أوكرانيا، وذلك في عرض فاخر بموسكو.

وتم عرض السيارات المدرعة والدبابات في موسكو كجزء من معرض استمر لمدة شهر.

وبين الآليات التي تم عرضها، ناقلة جنود مدرعة بريطانية من طراز «ساكسونية»، والتي يعتقد أنها منحت لأوكرانيا في عام 2015، وتم عرضها في موسكو تحت لافتات حمراء تحمل عبارة «انتصارنا لا مفر منه».

إلى جانب ذلك، تم عرض دبابة «برادلي» الأمريكية ودبابة «CV90» السويدية، ومركبة قتال مدرعة فرنسية الصنع من طراز «AMX-10RC»، مما أبرز تنوع المجموعة التي تم الاستيلاء عليها.