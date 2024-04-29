فيديو| «زحمة يا دنيا».. أجواء مُبهجة في شبرا استعدادا لأعياد الأخوة الأقباط

رصدت عدسة “البوابة نيوز”، زحام على المحلات التجارية بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك قبل أيام من احتفالات أعياد الأخوة الأقباط وأعياد الربيع؛ وتوافد المواطنون على المحالات التجارية لشراء المستلزمات والملابس الجديدة للاحتفالا بأعياد الربيع؛ فيما احتفال الإخوة الأقباط أمس الأحد بـ«حد السعف» أو أحد الشعانين.

واحتفل الأخوة الأقباط داخل الأديرة والكنائس على مستوى الجمهورية أمس بـ“أحد الشعانين”، حاملين السعف ومرددين الترانيم وسط حالة من الفرحة والبهجة؛ وتجمع المئات من الأقباط في الأديرة والكنائس وأدوا الصلوات.

ويأتي ذلك تزامنًا مع انتشر باعة السعف أمام الكنائس وسط حضور كبير من الأقباط الذي حضروا لأداء الصلوات والاحتفال؛ وفرحة الأطفال برفع السعف بأشكاله المختلفة "التاج، والصليب والقلب والشمعة". ويعد أحد الشعانين هو السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة، وهو ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس.