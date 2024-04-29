مصرع 42 شخصا في انهيار سد بكينيا

لقي 42 شخصاً على الأقل مصرعهم في انهيار سد ببلدة تقع شمال العاصمة الكينية نيروبي، وفق ما أفادت حاكمة المنطقة سوزان كيهيكا، في حين تشهد البلاد أمطاراً غزيرة وفيضانات.

وأشارت “كيهيكا” إلى سقوط «42 قتيلاً على الأقل، لا يزال كثيرون منهم في الوحول ونعمل على انتشالها».

وشهدت الدولة، الواقعة في شرق أفريقيا، أسابيع من الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة بالعاصمة الكينية نيروبي، وكذلك في المناطق الغربية والوسطى من البلاد.

وفقاً للصليب الأحمر الكيني، جرى إنقاذ أكثر من عشرة أشخاص، بينما لا يزال آخرون في عداد المفقودين مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاء مختلفة من كينيا إلى مقتل العشرات، وتشريد عشرات الآلاف من الأشخاص، وفقاً للأمم المتحدة، ووفق ما نقلت وكالة «أسوشيتد برس».