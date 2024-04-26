«الصحة»: إجراء الفحص الطبي لـ1.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة «المقبلين على الزواج»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ مليون و688 ألف شاب وفتاة، من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت في شهر فبراير من العام الماضي 2023، تحت شعار «100 مليون صحة».

وكشفت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، عن إصدار مليون و522 ألفا و984 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بالـ (QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحة أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوهة بضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

من جانبها أكدت الدكتورة رنا جلال حشمت، المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، أن المبادرة تعمل خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، وفي الفترة المسائية من الساعة 8 حتى 10.30 مساءً.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكدإن).