وزارة الشباب والرياضة تخاطب اتحاد الكرة لترشيد استهلاك الكهرباء

أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، تطالبه باتخاذ خطوات عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء في ملاعب ومرافق المنتخبات الوطنية.

تهدف الوزارة من خلال هذا الخطاب إلى تنفيذ توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الرامية إلى الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الرياضي.

وطالبت الوزارة في خطابها، الذي حمل توقيع وكيل وزارة الشباب والرياضة للشؤون الرياضية، باتخاذ الخطوات التالية:

إقامة جميع المباريات وتدريبات المنتخبات الوطنية، على مختلف المستويات، في الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت الصيفي (الثالثة عصرًا بالتوقيت الشتوي).

نقل تدريبات جميع المنتخبات الوطنية إلى الفترة الصباحية، أو في أقصى حد قبل الساعة الرابعة عصرًا.

إغلاق الإنارة في الملاعب والمرافق الرياضية غير المستخدمة.

استخدام أحدث تقنيات الإضاءة الموفرة للطاقة في الملاعب والمرافق الرياضية.

وأكدت الوزارة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ هذه الإجراءات، بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد الطبيعية.