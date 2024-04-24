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الخميس 25 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

مصطفى عسل
مصطفى عسل
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تأهل التايجر المصرى مصطفى عسل لاعب الاهلى والمصنف الرابع عالميًا، الى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2024، بعد اقصاء مواطنه على ابو العنين، بثلاثة اشواط نظيفة. 

و جاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 
11-2، 11-4، 11-5، واستمرت 39 دقيقة.

بهذا الفوز تأهل التايجر، لدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، ومواجهة كريم عبدالجواد، إحدى البطولات الذهبية.
تعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.
 

مصطفى عسل اسكواش بطولة الجونة الدولية للاسكواش