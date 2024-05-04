بيريرا يكشف سر استبعاد محمود عاشور واختيار نور الدين لمباراة القمة

تحدث البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، باتحاد الكرة، عن تفاصيل إدارته لمباراة الأهلي والإسماعيلي في مسابقة الدوري، موضحا أنه يعلم الكثير عن الكرة المصرية قبل توليه مسئولية رئاسة لجنة الحكام.

وقال بيريرا في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو عبر قناة DMC الذي تقدمه سهام صالح: أعلم الكثير عن الكرة المصرية وطبيعتها قبل استلامي المهمة خاصة وأنني سبق لي إدارة مباراة الأهلي والإسماعيلي عام 2000 في مسابقة الدوري.

وأضاف رئيس لجنة الحكام: أتذكر جيدا هذه المباراة وتفاصيلها وصخب الجماهير وصعوبتها كانت مثيرة للغاية.

وتابع بيريرا: لا يجب أن يدلي الحكام بتصريحات لوسائل الإعلام ومهمتي حل المشاكل والأزمات التي يعاني منها التحكيم.

وعن سبب استبعاد محمود عاشور من إدارة المباريات قال بيريرا: لدينا تعليمات من الاتحاد الدولي أن الحكم يجب إبعاده عن إدارة المباريات فور وصوله إلى سن 45 عاما وعاشور حاليا 48 عاما كما أنه لم ينجح في اختبارات اللياقة البدنية.

وكشف بيريرا عن كواليس اختيار إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي مؤكدا انها جاء تكريما لمسيرته ولخبرته.