ads
السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد جاء فيها :

قداسة البابا  تواضروس الثاني
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

تحية تقدير وإعزاز لقداستكم،،،

يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى قداستكم وجميع الأخوة المسيحيين بخالص التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، وعلى وطننا الغالى بالأمن والاستقرار،

مع أطيب التمنيات لنا جميعًا بمستقبل واعد لشعب تآلف نسيجه وتلاحمت الروابط بين أبنائه، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حفظ الله مصرنا الغالية وبارك شعبها العظيم،

كل عام وقداستكم بخير،.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية