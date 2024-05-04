تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي يخوض به مباراة الجونة في السابعة من مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.



ويغيب عن تشكيل الأهلي خلال مباراة الجونة، كلا من أحمد عبد القادر بسبب الإصابة ورامي ربيعة بسبب عقوبة الإيقاف ومحمد الشناوي وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، وكريم الدبيس، وطاهر محمد طاهر، ومحمد مجدي أفشة، وكريم فواد، وحمزة علاء، ومحمد الضاوي كريستو.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- محمد عبد المنعم- محمود متولي - علي معلول

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: بيرسي تاو- وسام أبو علي- رضا سليم