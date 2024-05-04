مصرع 14 شخصا إثر وقوع فيضان وانهيار أرضي بجزيرة سولاويسي الإندونيسية

لقي 14 شخصا مصرعهم بعد أن ضرب فيضان وانهيار أرضي نجما عن الأمطار الغزيرة جزيرة "سولاويسي" الإندونيسية.

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /السبت/ عن رئيس الفريق المحلي للبحث والإنقاذ ميكسيانوس بيكابيل قوله إن الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ يوم الخميس الماضي تسببت في حدوث انهيار أرضي في منطقة "لوو" بمقاطعة "سولاويسي الجنوبية"، مشيرا إلى أن الفيضانات التي وصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار ألحقت أضرارا بـ13 منطقة فرعية وأكثر من ألف منزل.

من جهته، قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري إن فريق البحث والانقاذ يقوم بإجلاء السكان باستخدام قوارب مطاطية ومركبات آخرى، مضيفا أن أكثر من مائة شخص يقيمون حاليا في منازل ذويهم أو انتقلوا للعيش في مساجد بعيدا عن المنطقة المتضررة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمطار الموسمية تتسبب عادة في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في أرخبيل إندونيسيا المكون من 17 ألف جزيرة.