قصور الثقافة تقدم العرض المسرحي "الثأر ورحلة العذاب"

شهد مسرح ديوان عام محافظة الدقهلية العرض المسرحي "الثأر ورحلة العذاب" لفرقة المنصورة القومية المسرحية، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض صياغة أدبية لقصة الأمير الشاعر امرؤ القيس الذي طرده والده للعراء وأمر بقتله نظرا لخروجه عن طوعه وتقاليد القبيلة والتصاقه بالصعاليك، فتسوقه الأقدار ليكون حاملاً لثأر أبيه الذي قتل غدرا بعد تآمر أمراء القبائل المجاورة عليه، ويمضي الأمير الشاعر قدما في طريق الأخذ بالثأر.

"الثأر ورحلة العذاب" تأليف محمد أبو العلا السلاموني، وإخراج محمد عبد المحسن، أشعار مسعود شومان، ألحان عبدالله رجال، ديكور سمير زيدان، دراما حركية علي أيمن، ملابس حسام عبد الحميد، إعداد درامي طارق فراج، إضاءة محمود الصاوي، مخرج منفذ محمد أحمد عبد الجواد.