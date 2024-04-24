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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يصعق لوريان برباعية في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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صعق فريق باريس سان جيرمان، نظيره لوريان برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب لو موستوار، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الفريق الباريسي بثنائية دون رد، حيث افتتح عثمان ديمبلي التهديف في الدقيقة 19، قبل أن يضيف كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 22 من صناعة نونو مينديش.

وفي الشوط الثاني، عزز ديمبلي تقدم البي إس جي بهدف ثالث في الدقيقة 60 من صناعة مبابي، قبل أن يقلص محمد بامبا الفارق لصالح لوريان بهدف في الدقيقة 73.

واختتم مبابي الرباعية في الدقيقة 90 من تمريرة زميله راندال كولو مواني، ليفوز باريس سان جيرمان على لوريان بنتيجة 4-1.

وبتلك النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد لوريان عند 26 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

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