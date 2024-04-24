موقف محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، في مباراة مؤجلة بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق ليفربول، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره إيفرتون بملعب جوديسون بارك، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود محمد صلاح، هجوم الريدز أمام التوفيز، بجانب الأوروجوياني داروين نونيز والكولومبي لويس دياز.

ويسعى صلاح لكسر صيانه عن التهديف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، لا سيما بعد توديع فريقه لبطولة الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الإيطالي.

ويحتل ليفربول، وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بفارق 3 نقاط، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر وفي رصيد 30 نقطة.

تشكيل ليفربول لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

وفي الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز.