بصمة محمد صلاح لا تكفي.. ليفربول يفوز على أتالانتا ويودع الدوري الأوروبي

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول الإنجليزي إلى فوز باهت على أتالانتا الإيطالي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب جويس، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

شارك صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام أتالانتا، وقاد خط الهجوم رفقة الهولندي كودي جامبو والكولومبي لويس دياز.

وغادر نجم المنتخب الوطني ملعب اللقاء، بعد استبداله في الدقيقة 66 بزميله الأوروجوياني داروين نونيز.

وفاز الريدز على الفريق الإيطالي بهدف دون مقابل، سجله محمد صلاح عن طريق ركلة جزاء، نفذها بنجاح في الدقيقة السابعة منذ بداية المباراة.

بهذا الهدف، وصل صلاح إلى 210 أهداف مع الحمر طوال مسيرته الكروية، منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من فريق روما الإيطالي.

لكن لم تكف بصمة محمد صلاح في اللقاء لتأهل ليفربول إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، وذلك بعد الخسارة من أتالانتا في مباراة الذهاب على ملعب أنفيلد بثلاثية نظيفة، ليودع رفاق الفرعون المصري، منافسات اليوروباليج من ربع النهائي بعد الخسارة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1.

بذلك، تأهل أتالانتا إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب ليفربول، ليواجه الفائز من مواجهة بنفيكا البرتغالي ومارسيليا الفرنسي.