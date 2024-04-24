مندوب فلسطين بالجامعة العربية: الاحتلال يقتحم مدن الضفة الغربية

أعلن السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية، أن الاحتلال الصهيوني يقتحم عشرات المدن في الضفة الغربية يوميا ويتعمد ترويع المدنيين وتدمير البنية التحتية.

وأكد مندوب فلسطين، خلال إلقاء كلمته في دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التطورات في فلسطين، المذاعة عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه يقوم بحماية المستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم بالضفة الغربية.

وتابع: "طالبنا بإدراج قائمة من 60 كيانًا إسرائيليا وأخرى تشمل مسؤولين إسرائيليين ضمن المنظمات الإرهابية، قائلًا:" نطالب الولايات المتحدة بمراجعة مواقفها التي تنحاز لإسرائيل وتحول دون تحقيق السلام".

وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يطالب الولايات المتحدة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدمها في قتل المدنيين بقطاع غزة.