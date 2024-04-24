خلال 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 326 قضية مخدرات وتنفيذ 84444 حكما قضائيا متنوعا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية موسعة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 326 قضية مواد مخدرة بإجمالى 369 متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (159,866 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (33,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (22,426 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15,250 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,745 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (3,070 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (5,569 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (1,100 كيلو جرام).

كمية من المادة الفعالة للحشيش الإصطناعى وزنت (640 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (400 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (560 جرام).

(600) أمبول مخدر(2721) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط 135 قطعة سلاح نارى بحوزة 117 متهما، وذلك على النحو التالى:

(6) بنادق آلية.

(16) بندقية خرطوش.

(3) طبنجات.

(110) فرد محلى.

(104) طلقات مختلفة الأعيرة.

(10) خزائن

(246) قطعة سلاح أبيض

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (84444) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (354) حكم جناية (27784) حكم حبس جزئى (4368) حكم حبس مستأنف (40734) حكم غرامة (11204) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (5) تشكيلات عصابية ضموا (18) متهم ارتكبوا (32) حادث متنوع .

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (27) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (27) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (327) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها : إعادة (30) دراجة نارية مُبلغ بسرقتها .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21830) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.