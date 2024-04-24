رئيس "سلامة الغذاء" يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 42 لعيد تحرير سيناء

بعث الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وجاء في البرقية: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يطيب لي بالإنابة عن كافة العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء و بالأصالة عن نفسي أن أتقدم لفخامتكم ولشعب مصر العظيم بأخلص التهاني و أزكاها بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

فهذه الذكرى الخالدة ستظل رمزاً للتضحية والوطنية التي قدمها أبناء مصر البواسل، و إننا لننتهز هذه المناسبة لنثمن بكل فخر واعتزاز الجهود المخلصة التي يبذلها فخامتكم لدفع عجلة التنمية والبناء في ربوع سيناء في إطار المشروع القومي الكبير لتنمية شبه جزيرة سيناء، وما تشهده الدولة المصرية من بناء وتعمير على كافة المستويات، داعيا الله عز وجل أن يحفظ أبناءنا الشرفاء، وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بدوام الأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الرشيدة.

وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها ، وكل عام وانتم بخير".



كما بعث الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وجاء في البرقية: "الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يطيب لي بالإنابة عن كافة العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء و بالأصالة عن نفسي، أن أتقدم لكم ولجميع رجال القوات المسلحة المخلصين بأصدق التهاني و أزكاها بمناسبة حلول الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، تلك المناسبة العظيمة التي نفتخر جميعا بها ونفتخر بكم وبمجهوداتكم العظيمة من أجل استقرار وأمان وطننا الحبيب، متمنياً لكم دوام التوفيق والسداد و لوطننا الحبيب دوام العزة والأمان والاستقرار".