إعدام 1.5 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة دمياط

نجحت مديرية الصحة في محافظة دمياط في شن حملات تمكنت من المرور على ٨٠ منشأة غذائية لمتابعة الأغذية وتم ضبط و اعدام اكثر من ١.٢٥ طن من الاغذية الغير مطابقة للمواصفات بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية لتوفير غذاء صحي و أمن للمواطنين

واستمرت إدارة مراقبة الاغذية في شن حملات مكثفة على الاسواق بنطاق محافظة دمياط ، والتى اسفرت عن المرور على 80 منشأة عدد 3 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة.

وتم ضبط 800 كيلو أغذية ومشروبات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم إعدام 450 كيلو أغذية وزيت متغيرة الخواص الطبيعيه بالاضافة الى تحرير 60 جنحة صحية وسحب عدد 6 عينات من الاغذية عالية الخطورة.

كما اعلن وكيل وزارة الصحة في دمياط انه خلال الأسبوع الماضي تم المرور على 120 منشأة غذائية وضبط و اعدام اكثر من 7.5 طن من الاغذية الغير مطابقة للمواصفات بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية لتوفير غذاء صحي و أمن للمواطنين و متابعة و ضبط الاسواق خلال عيد الفطر المبارك .

استمرت ادارة مراقبة الأغذية فى شن حملات مكثفة على المحلات والمطاعم و المنشآت الغذائية ،

حيث تم المرور على 120منشأة غذائية متنوعة منها عدد 70 منشاة تدار بدون ترخيص، تم تحرير 150محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة، كما تم ضبط 7.400طن اغذية منتهية الصلاحية باحد الثلاجات. وتم أيضًا إعدام 400 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك.