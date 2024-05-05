"الضفة الأخرى" يكشف تأثير الصراع الإيراني الإسرائيلي على تنامي جماعات الإرهاب

عرضت الإعلامية داليا عبدالرحيم، مساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، تقريرًا عن تأثير الصراع الإيراني الإسرائيلي على تنامي جماعات العنف والإرهاب.

وقالت “عبدالرحيم”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، إنه لأول مرة يكون هناك مواجهة مباشرة في الصراع السياسي بين إيران وإسرائيل الذي يعود إلى وصول رجال الدين إلى السلطة في طهران عام 1979، بينما تمدد الصراع إلى جبهات عدة ولكن لم تصل إلى مرحلة الصدام المباشر، ولكنها قامت على نهج الحروب بالوكالة عبر توظيف الوكلاء الإقليميين في لبنان والعراق واليمن وسوريا، أو بشكل متبادل وغير مباشر أيضا في نطاق العمليات الاستخباراتية الداخلية والخارجية ضد أهداف أو أفراد ينتمون للجانبين، وتتخذ الجماعات المتطرفة والإرهابية من القضية الفلسطينية مادة ملهمة للدعاية والهاب حماس الشباب وبالتالي تجنيد عناصر جديدة، وقد وفر الصراع الإيراني الإسرائيلي أرضا خصبة تستغلها هذه الجماعات في كسب مؤيدين جدد خصوصا وأن إيران تتزعم ما يُطلق عليه محور المقاومة، ومن ناحية أخرى ترتبط حدودها بعدد من الدول الإسلامية محط اهتمام هذه الجماعات وبها أفرع لتنظيمات كبيرة مثل تنظيمي القاعدة وداعش.

وتابعت: ومن بين المخاوف التي تُهدد إيران، انتقال بعض مقاتلي داعش من سوريا وليبيا والعراق إلى أفغانستان، وتكشف الخلافات بين إيران وطالبان حول وجود عناصر من داعش في أفغانستان، عن مخاوف طهران الأمنية المتزايدة والمتعلقة بالحدود والقيود الأمنية التي يجب أن تفرضها طالبان من أجل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل ما يعرف بـ«داعش خراسان»، التي تعمل داخل حدودها، ومن ناحية أخرى هناك جماعات في الداخل الإسرائيلي تتخذ من الصراع مع إيران ذريعة للضغط على المواطنين الفلسطينيين في الداخل مثل جماعة "عصابة اليهود"، وجماعة "أمناء جبل الهيكل"، و"حركة كاخ" وغيرها.

وأكدت أن إيران تحرص على استخدام وتوظيف القضية الفلسطينية على صعيد الداخل الإيراني أو في محيطها الإقليمي وفي مواجهتها مع أمريكا، وبرفع شعار "محور المقاومة" تجتذب دعم وتأييد جماعات وقوى ترفع شعارت دينية متطرفة توظفهم لاستخدامهم في حروب الوكالة التي تخدم مصالح إيران في تقوية نفذها والسعي لفرض هيمنتها وتصدير ثورتها.