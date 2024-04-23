وائل شوقى: «دراما 1882» يسلط الضوء على حجج الاحتلال فى العالم

قال الفنان وائل شوقى ، إن فيلم "دراما1882" المشارك فى بينالى فينيسيا فى دورته الـ60 بايطاليا، يسلط الضوء على حجج الاحتلال فى العالم، وبشكل خاص عن المرحلة التى سبقت الاحتلال الانجليزى لمصر والذى دام لـ 70 عامًا.

وأضاف"شوقى"، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، انه يعتبر تمثيلة لمصر فى هذا الحدث الفنى الكبير نقله فى حياته المهنية، وعلى المستوى السياسى يشعر بالمسئولية لأن الجناح المصرى فى بينالى البندقية يمكن أن يمتلك صوتًا وتأثيرًا كبيرًا فى ظل الأحداث السياسية العالمية.

وأعرب عن سعادته الشديدة لتمثيله لمصر فى اكبر حدث فنى عالمى ، مؤكدًا ان ردود الأفعال كانت إيجابية جدًا، وان فكره الفيلم تعكس الحالة السياسية الموجودة فى العالم، فهو يسلط الضوء على الاحتلال الإنجليزى لمصر، ثم يظهر له انعكاسه فى دول أخرى.

وأوضح انها ليست المرة الأولى التى يشارك فى حدث عالمى، ولكن كان يشارك بشكل فردى حيث كان يمثل نفسه وليس مصر، فى بينالى فينيسيا منذ حوالى 21 عامًا، بالاضافة الى انه مشاركته العديدة فى بيناليهات أخرى.

يذكر ان «بينالى فينيسيا للفنون» يُعد أهم حدث دولى يعمل كمنصة لعرض أعمال فنانين أجانب من جميع أنحاء العالم، وتركز نسخة هذا العام على الفنانين الأجانب والمهاجرين، وخاصة أولئك الذين انتقلوا بين الجنوب العالمى والشمال العالمي، وكذلك على إنتاج موضوعات أخرى ذات صلة بالموضوع الأساسي، مثل: «الألوان الفنية الغريبة فى مختلف الجنسيات والأجناس».

يضم المعرض الدولى للبينالي، مجموعة أعمال القرن العشرين فى أمريكا اللاتينية وإفريقيا والعالم العربى وآسيا، ويشهد تخصيص قسم خاص لفنانى الشتات الإيطالى فى جميع أنحاء العالم فى القرن العشرين.