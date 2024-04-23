مقتل أحد ضباط الاحتلال برصاص المقاومة شمال غزة

تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي لضربات قاسية من المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة، حيث أعلنت القناة السابعة الإسرائيلية مقتل ضابط من جيش الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، فإن الضابط الذي قتل يُدعى سالم الخريشات، وهو رائد احتياط يعمل في لواء الشمال بفرقة غزة.

بهذا الحادث، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال "وفقًا للبيانات الرسمية) إلى 606 ضباط وجندي منذ بداية الصراع في أكتوبر 2023، بينهم 261 قتيلًا في المعارك البرية داخل قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال يوم أمس الإثنين عن إصابة 8 آخرين من ضباطه وجنوده خلال الاشتباكات في القطاع خلال الساعات الـ24 السابقة.