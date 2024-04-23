تينى جليس تتأهل لنصف النهائي بطولة الجونة للإسكواش



تأهلت اللاعبة البلجيكية تيني جليس المصنفة التاسعه عالمياً، الى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2024، بعد الفوز علي اللاعبة المصرية سلمي هاني المصنفة الثانية عشر عالمياً، بعد مباراة قوية بثلاث اشوط مقابل شوطين.

جاءت نتيجه الاشواط كالأتي: 11-8، 11-0 ، 7-11، 10-12، 11-5 .

بهذا الفوز تأهلت تينى جليس، لدور نصف النهائي لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، لتواصل الشربينى مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

