أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومشروع قوى عاملة مصر وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية يمثلون قوة دعم حقيقية لمحافظة الشرقية في مواجهة التحديات أمام أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير الحلول اللازمة لها لتقديم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس على زيادة الناتج المحلي للمحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة لاستعراض استراتيجية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وقال محافظ الشرقية إن المحافظة تعد نموذج مصغر لجمهورية مصر العربية بكل ما بها من تحديات وثقافات تستلزم التغيير من خلال التعاون بين الجهات الشريكة للوصول الي الأفضل لافتا إلى أن برنامج مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية استطاع توفير 19 ألف و194 مشروع بتكلفة 3 مليار و211 مليون و163 جنيه لتوفير 56 ألف و273 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة الشرقية خلال الفترة من 1 / 9 / 2018 وحتى 31 / 3 / 2024 قام بتقديم قروض بقيمة 2 مليار و 81 مليون و438 الف لتمويل عدد 69370 مشروع لتوفير 129018 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية أننا بحاجة إلى تغيير الثقافة السائدة لدي النشء وخاصة بمدارس التعليم الفني واطلاع الطلاب على أحدث طرق التصنيع والإنتاج المحلي والعالمي ليصبحوا جاهزين لخوض تجارب العمل الحر ومنافسة سوق العالمي بمنتجات مصرية وذلك وفقاً لمتطلبات سوق العمل ولتخريج جيل قادر علي المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب الحوار للرد على استفسارات الحضور والتعرف علي المقترحات والرؤى لتعظيم الاستفادة من المسح الاقتصادي وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس الاقتصادي

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