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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يكرم الأمهات والآباء المثاليين لعام 2024

محافظ الشرقية يكرم
محافظ الشرقية يكرم الأمهات والإباء المثاليين
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شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحتفالية المحافظة بتكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي لعام 2024 م من العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ،  غادة زاهر مديرة وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام .

وأكد محافظ الشرقية إعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح وجعلن أبناءهن نماذج مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والإقتصادية الصعبة معرباً عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن رمزاً للعطاء قائلا أن الأم المصرية قدمت ولا زالت تقدم أروع النماذج في التضحية واحتفالنا اليوم جاء لرد الجميل للأمهات والأباء العاملين بالجهاز الإداري والذين قدموا جيلا ً قادر على المشاركة في بناء الوطن.

ومن جانبه، أوضح سكرتير عام المحافظة أن الإحتفال بتكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي على مستوي الديوان العام والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية يُعد تقليدًا نبيلًا لما تمثله الأم من نبع للحنان وتقدم جيلًا نافعًا لنفسه ولوطنه ونسعي جاهدين لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة وتمكينهًا اقتصاديًا واجتماعيًا.

وفي نهاية الإحتفالية قام محافظ الشرقية بتكريم الأمهات المثاليات على مستوي مراكز ومدن المحافظة بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية متمنيا للجميع حياه أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة وهم:

·         حنان فهمى إبراهيم سالم  الأم المثالية - الديوان العام.

·         انتصار عبد العال على محمد أم مثالية من ذوى القدرات والهمم - القطاوية مركز ابوحماد.

·         اسماء محمد السنجري أم مثالية لطفل من ذوى القدرات والهمم  - مركز ابوحماد.

·         احسان محمد عوض أم معيلة - مركز فاقوس.

·         نجاة عبد الحميد أحمد الأم البديلة - الديوان العام.

·         سنية محمد أحمد عبد الفتاح - أم لأحد العاملين بالجهاز الإداري.

وتقديراً لدور الأب باعتباره رب الأسرة حرص محافظ الشرقية علي تكريم كلا من :

·         خالد محمد السيد على الأب المثالى - الديوان العام.

·         حسن محمود محمد سيد أب مثالي من ذوي الإحتياجات الخاصة - الديدامون مركز فاقوس.

قدم المكرمون الشكر لمحافظ الشرقية لحرصه علي تكريمهم اليوم بمنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية ولدوره البارز في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسرة الشرقاوية.

محافظ الشرقية يكرم الأمهات والإباء المثاليين

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الشرقية الام المثالية بالشرقية غراب