شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجراء القرعة العلنية لتخصيص 21 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية على المواطنين المستحقين بقريتي أكياد والنوافعه بمركز ومدينة فاقوس وذلك لتحديد رقم العمارة والوحدة والدور للمتقدمين بعد أن تم الانتهاء من فحص المستندات المقدمة منهم وإجراء الابحاث الميدانية اللازمة من الجهات المختصة طبقا للقانون.

حضر مراسم إجراء القرعة الدكتور احمد عبد المعطى والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ومحمدالأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والمهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان هاني السيد مدير ادارة الشئون القانونية سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة محمد السيد بإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام والمواطنين المستحقين وأسرهم وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

أُجريت القرعة العلنية عن طريق صندوقين زجاجيين بقيام طفلتين بسحب الورق من الصندوق موضحاً عليه اسم المتقدم ورقم العمارة والوحدة والدور.

ووزع محافظ الشرقية عقود تمليك الوحدات السكنية على الفائزين، معبرًا عن سعادته وتمنياته القلبية لهم بالاستقرار في سكنهم الجديد.

وهنأ المحافظ الفائزين وطالبهم بالحفاظ على الوحدات السكنية المخصصة لهم وقال أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية للمواطنين الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة مشيراً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

وأعرب الفائزون بالقرعة عن تقديرهم لمحافظ الشرقية لحرصه على إستقبالهم اليوم وإجراء القرعة العلنية في جو من الشفافية والحيادية التامة مقدمين له الشكر علي توفير مسكن لائق لهم ليحيوا حياه كريمة.

محافظ الشرقية يشهد قرعة تخصيص وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية

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