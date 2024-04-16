جهاز العاشر من رمضان يشن حملات لإزالة مخلفات البناء في ابني بيتك

شن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس علاء محمد منيع رئيس الجهاز، اليوم الثلاثاء، حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة بمنطقتي إبني بيتك الحي العاشر والحي الرابع عشر، وذلك في إطار حرص الجهاز على تطبيق القانون والتصدي للمخالفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وأمن وسلامة المواطنين.



ترأس الحملة المهندس عبدالقادر أحمد رئيس الحي العاشر ، والمهندس السيد حسين السيد، رئيس الحي الرابع عشر، بمنطقة إبني بيتك، بالتنسيق مع المهندس أحمد وهدان مدير عام الأحياء السكنية بجهاز المدينة.

أكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان إنه تم شن حملات لإزالة مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق بالمدينة، مؤكداً استمرار الحملات داخل المدينة للقضاء على اي مخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.



الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ الحملات بإشراف المهندس أشرف عبدالوهاب، نائب رئيس الجهاز لقطاع التنمية ، وبمشاركة إدارات الأحياء السكنية، وذلك حفاظاً على المظهر الحضارى للمدينة.

جهاز العاشر من رمضان يشن حملات لإزالة مخلفات البناء في إبني بيتك

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