ads
الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

متابعة انتظام حركة سيارات الأجرة والسرفيس بمواقف الشرقية

إنتظام حركة سيارات
إنتظام حركة سيارات الأجرة والسرفيس بالمواقف بالشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور على مواقف سيارات الأجرة على مدار اليوم والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من تركيب البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتسعيرة الجديدة داخل المواقف منعاً لإستغلال الركاب.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ  ، توجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، والتعامل مع أي طارئ لمنع استغلال المواطنين وتطبيق القانون بقوة وحسم على غير الملتزمين.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوي في حالة حدوث اي زيادة في تعريفة الأجرة من خلال الإتصال على الخـط الساخـــن (إدارة الأزمات والكوارث) 055/2303693 ، والذي يعمل على مدار 24 ساعة ، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية علي رقم 16528.

إنتظام حركة سيارات الأجرة والسرفيس بالمواقف بالشرقية

IMG_5807
IMG_5807
IMG_5806
IMG_5806
IMG_5805
IMG_5805
الشرقية المحافظ السرفيس الزقازيق بالشرقية أخبار الأجرة