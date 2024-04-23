"تاريخ الأغنية الوطنية في مصر" ندوة بمتحف مصطفى كامل.. السبت المقبل

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة ندوة تحت عنوان "تاريخ الأغنية الوطنية في مصر" تحت إشراف الدكتورة أميرة مصطفى محمد منصور - أستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وذلك يوم السبت الموافق 27 إبريل 2024 الساعة 11 صباحاً بمتحف مصطفى كامل.

وكان قد أعلن القطاع عن إقامة ورشة فنية بعنوان السمسمية يتم رسم آلة السمسمية الشعبية وتعريف الطلاب بها، تحت إشراف الاستاذة هالة السيد حامد موجه بالتربية والتعليم، وذلك يوم الخميس الموافق 25 إبريل 2024 الساعة 11 صباحاً بمتحف النصر للفن الحديث ببورسعيد.

تأتى الفعاليات فى إطار احتفالات قطاع الفنون التشكيلية باليوم العالمى للتراث، ايمانًا باهمية الحفاظ على الارث الانسانى العظيم، ونقله للأجيال القادمة للحفاظ على هويتهم ومجتمعاتهم.