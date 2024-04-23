ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

"تاريخ الأغنية الوطنية في مصر" ندوة بمتحف مصطفى كامل.. السبت المقبل

احتفالا باليوم العالمى للتراث

ندوة قطاع الفنون
ندوة قطاع الفنون التشكيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن  قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة ندوة تحت عنوان "تاريخ الأغنية الوطنية في مصر" تحت إشراف الدكتورة أميرة مصطفى محمد منصور - أستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وذلك يوم السبت الموافق 27 إبريل 2024 الساعة 11 صباحاً بمتحف مصطفى كامل.

وكان قد أعلن القطاع عن  إقامة ورشة فنية بعنوان السمسمية يتم رسم آلة السمسمية الشعبية وتعريف الطلاب بها، تحت إشراف الاستاذة هالة السيد حامد موجه بالتربية والتعليم،  وذلك يوم الخميس الموافق 25 إبريل 2024 الساعة 11 صباحاً بمتحف النصر للفن الحديث ببورسعيد.

تأتى الفعاليات فى إطار احتفالات قطاع الفنون التشكيلية باليوم العالمى للتراث، ايمانًا باهمية الحفاظ على الارث الانسانى العظيم، ونقله للأجيال القادمة للحفاظ على هويتهم ومجتمعاتهم.

 

439985363_966287898197271_1570245995243386479_n
439985363_966287898197271_1570245995243386479_n
متحف مصطفى كامل اليوم العالمي للتراث قطاع الفنون التشكيلية تاريخ الاغنية الوطنيه فى مصر ورشة السمسمية