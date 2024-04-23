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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

"تعليم القاهرة" تناقش استعدادات امتحانات المرحلة الثانوية مع الإدارات التعليمية

اجتماع تعليم القاهرة
اجتماع تعليم القاهرة
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اجتمعت وردة الفقى، مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء مع أعضاء (التعليم الثانوى) ومديرى مراحل التعليم الثانوى بالإدارات التعليمية.

 وناقش الاجتماع الآتي:

-الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على  مديري المدارس بضرورة التأكد من هوية الزائرين داخل المدرسة أثناء فترة الإمتحانات والتحقق من شخصياتهم.

-التنبيه على  مديري المدارس ومسئولي الأمن والإشراف أثناء الامتحانات بضرورة التأكد من غلق كافة أبواب المدرسة حتى انتهاء فترة الامتحانات.

-سرعة ارسال الإحصائيات بعد بدء الإمتحان بحد أقصى 10 ق.

-سرعة التصحيح والرصد أثناء الامتحانات يومًا بيوم.

-مناقشة قرار الوزارة الخاص بتحويل الطلاب من الشعبة العلمية إلى الشعبة الأدبية والعكس وآلية التنفيذ.

-مناقشة السلبيات التي تم رصدها أثناء المتابعات وسبل العلاج.

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