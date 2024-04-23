"تعليم القاهرة" تناقش استعدادات امتحانات المرحلة الثانوية مع الإدارات التعليمية

اجتمعت وردة الفقى، مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء مع أعضاء (التعليم الثانوى) ومديرى مراحل التعليم الثانوى بالإدارات التعليمية.

وناقش الاجتماع الآتي:



-الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على مديري المدارس بضرورة التأكد من هوية الزائرين داخل المدرسة أثناء فترة الإمتحانات والتحقق من شخصياتهم.

-التنبيه على مديري المدارس ومسئولي الأمن والإشراف أثناء الامتحانات بضرورة التأكد من غلق كافة أبواب المدرسة حتى انتهاء فترة الامتحانات.

-سرعة ارسال الإحصائيات بعد بدء الإمتحان بحد أقصى 10 ق.

-سرعة التصحيح والرصد أثناء الامتحانات يومًا بيوم.

-مناقشة قرار الوزارة الخاص بتحويل الطلاب من الشعبة العلمية إلى الشعبة الأدبية والعكس وآلية التنفيذ.

-مناقشة السلبيات التي تم رصدها أثناء المتابعات وسبل العلاج.