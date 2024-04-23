سقوط ملاكى على شريط المترو بمحطة روض الفرج (صور)

سقطت منذ قليل سيارة ملاكى من أعلى كوبري على شريط مترو الإنفاق بمحطة روض الفرج ،وهرعت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

تلقت أجهزة الأمن بلاغا من شرطة النجدة بسقوط سيارة من اعلى كوبرى داخل محطه مترو محور روض الفرج ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين سقوط سيارة ملاكى من أعلى الكوبرى على شريط المترو.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكسور وكدمات وجارى نقله للمستشفى لتلقى العلاج، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ولم يسفر الحادث عن تهطل القطارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.