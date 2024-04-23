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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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حصيلة 24 ساعة.. رادارات المرور تضبط 10 ألاف مخالفة لتجاوز السرعة المقررة

الحملات المرورية
الحملات المرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (17429) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 (596) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (25) دراجة نارية مخالفة.
 10336 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (8) مخالفات موقف عشوائى.
 (365) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (11) مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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