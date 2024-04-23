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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خلال شهر.. الداخلية تضبط 500 مليون جنيه حصيلة قضايا غسل أموال

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 500 مليون جنيه حصيلة قضايا غسيل أموال غير مشروعة خلال أقل من شهر تنوعت بين تجارة المواد المخدرة والأسلحة والنقد الاجنبي. 

أبرز تلك القضايا كانت اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 عناصر جنائية بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة. 

وكذا اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية جرائم غسل الأموال تتبع ثروات رصد ممتلكاتهم ضبط 500 مليون جنية حصيلة قضايا غسيل أموال شهر