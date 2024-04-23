لليوم الثاني.. سنودس النيل الإنجيلي يعقد جلسات الدورة الـ"134" بمصر الجديدة

بدأ منذ قليل انعقاد الجلسة الأولى لسنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، أعمال دورته الــ"134"، وذلك لليوم الثاني على التوالي بالصلاة والتأمل، ومن المقرر أن تستمر أعمال الجلسات حتى بعد غد الموافق الخميس 25 أبريل بمقر الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

ومن المقرر أن تجري اليوم الثلاثاء، الانتخابات على مقعد رئيس السنودس بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي الدكتور القس راضي عطا الله ونائب الرئيس أيضاً بعد انتهاء فترة القس ماجد كرم، والذي قضى عام لشغل المقعد.

كما أنه من المقرر إجراء انتخابات على رئاسة عدد من المجالس السنودسية وهي كالآتي: المجلس القضائي والدستوري، مجلس الإعلام والنشر، مجلس الخدمات والتنمية.

ومن المقرر أن يختار السنودس اليوم أيضًا عدد أعضاء جدد أو تجديد مدة لعضوية المجلس الإنجيلي العام عن مجمع الدلتا علماني ثابت، وعلماني ثابت عن مجمع ملوي، علماني ثابت عن مجمع أسيوط ، يتم انتخاب قس بالتبادل بين مجمع سوهاج مع مجمع الأقاليم العليا، وذلك مع مراعاة أن الناخبين هم الذين ينطبق عليهم المادة الثالثة والمادة الرابعة من قانون المجلس الإنجيلي العام على أن يكون إنجيليًا وطنيًا.

والجدير بالذكر الانتخابات الخاصة بالسنودس تتم بالاقتراع السري خلال الصناديق، ويتم فرز الأصوات خلال انعقاد الجلسة.