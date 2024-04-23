الجيش الأوكراني: خسائر روسيا القتالية في أوكرانيا ترتفع إلى 461 ألفًا

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 أن حصيلة ضحايا الجيش الروسي وصلت إلى 461.060 جنديًا وضابطًا في القتال منذ بدء الحرب بما في ذلك 800 في اليوم الماضي وحده.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 7241 دبابة روسية (+5 في اليوم الماضي)، 13916 (+12) مركبة قتال مدرعة، 11765 (+29) نظام مدفعية، 1046 نظام MLR، 769 (+1) نظام حربي مضاد للطائرات، 348 طائرة حربية، 325 طائرة هليكوبتر، 9،407 (+23) طائرات بدون طيار على المستوى التشغيلي والتكتيكي، 2،117 صاروخ كروز، 26 سفينة حربية/قاطعة، غواصة، 15،845 (+33) مركبة وناقلة وقود، و1،936 (+2) وحدة من المعدات المتخصصة.

ووفقا وكالة أوكرينفورم الأوكرانية للأنباء فقد وقع خلال الـ 24 ساعة الماضية 86 اشتباكًا قتاليًا، وضربت القوات الجوية الأوكرانية منظومتين صاروخيتين مضادتين للطائرات و16 مجموعة من القوى البشرية والأسلحة.

وألحقت القوات الصاروخية الأوكرانية أضرارا بنقطة مراقبة روسية ومنظومتين للدفاع الجوي ومجموعة من القوى البشرية.