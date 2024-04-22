اجتماع لجهاز المنتخب واتحاد الكرة لوضع الرتوش الأخيرة لمعسكر الفراعنة

يجتمع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مع مسؤلو اتحاد الكرة الاسبوع المقبل بمقر الاتحاد بالجبلاية.

ويأتي هذا الاجتماع تحت شعار وضع الرتوش الاخيرة لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن تصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم النسخة المقبلة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.