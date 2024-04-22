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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

السيطرة على حريق نشب في منزل مهجور بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اندلع حريق في منزل مهجور، بحي دار رماد بدائرة قسم أول شرطة الفيوم، وعلى الفور تم السيطرة على الحريق دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت غرفة العمليات بمحافظة الفيوم، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في منزل مهجور بحي دار رماد بالفيوم، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية والتي انتقلت إلى مكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

وانطلقت الجهات الأمنية لعمل التحريات الأولية وتبين أن الحريق نشب في منزل مهجور دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

وانتقلت جهات التحقيق للمعاينة ومعرفة السبب وراء الحريق مما أدى إلى اشتعال النيران في المنزل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

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