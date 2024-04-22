الكرملين يؤكد استعداد روسيا للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، استعداد روسيا بقوة للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا، حيث أكد أن الرئيس فلاديمير بوتين مؤكدًا من جديد موقف روسيا المؤيد للتسوية السلمية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة (تاس) الروسية يوم الاثنين، أوضح بيسكوف أنه لم تكن هناك مبادرة سلام جديدة، بل كان هناك بيان يؤكد استعداد روسيا لحل سلمي للمشكلة الأوكرانية.

وأضاف متحدث الكرملين أن "كييف ترفض بحكم القانون إمكانية إجراء أي مفاوضات مع موسكو، ولا يوجد أي تقدم في هذا الصدد"، مؤكدًا استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت (تاس) إلى أنه خلال اجتماع مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في 11 أبريل، أكد بوتين أن روسيا لم ترفض أبدًا تسوية النزاعات سلميًا، مؤكدًا على أن (موسكو) كانت دائمًا تدعم هذا الخيار لحل النزاع.