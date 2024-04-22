فحص بلاغات التغيب لكشف هوية جثة عثر عليها بنهر النيل بالوراق

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول العثور على جثة بمياة النيل وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لفحصها وبيان عما إذا كان هناك شبهه جنائية حول الواقعة من عدمه.

وكلفت الأجهزة الأمنية بعمل نشرة بمواصفات الجثة وفحص بلاغات التغيب لكشف هوية المتوفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة غريق في مياه النيل بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق شخص لا يحمل أوراق تدل على هويته جري انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.