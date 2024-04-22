أول تصريح لـ"عصام زكريا" بعد توليه منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي

أعرب الناقد السينمائي عصام زكريا، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن سعادته البالغة باختياره لشغل هذا المنصب، مشيرًا إلى أنه يضع عدة أولويات يسعى لتنفيذها خلال مهمته، ومنها فض الاشتباك الموجود في السنوات الاخيرة والخاص بعروض الصحافة والنقاد.

تصريح المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي

وأضاف زكريا في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه سبق وتابع معظم المهرجانات الدولية، ولاحظ أن الجميع يعي أهمية الصحافة والإعلام، وأن الاهتمام بهم يأتي دائمًا على رأس أولوياتهم، مؤكداً أن السوشيال ميديا جانب مهم للغاية، ولكن هو جانب خاص بالشو والدعاية، وليس الافلام وصناعة الافلام التي تعد جوهر المهرجان.

وأوضح زكريا، أن من يقوم بمهمة تعريف الجمهور بالأفلام وصناعها هم الصحفيين والإعلاميين والنقاد، لذا لابد أن يكون الاهتمام بهم ضرورياً، مشيرا إلى انه ليس لديه مشكلة في أن يتم تغطية أنشطة المهرجان، لكن من المهم أيضًا النظر بعين الاعتبار للمحاضرات والأفلام المعروضة والندوات والتعريف بأهمية الافلام الموجودة والضيوف المشاركين، وهذا هو الدور الثقافي الكبير الذي يقدمه المهرجان بجانب الجزء الاقتصادي والسياحي.

وكانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى برئاسة الفنان الكبير حسين فهمى، قد قررت اليوم الاثنين، إقامه الدورة الـ45 وذلك فى الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر 2024 بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى، قد قررت تأجيل إقامة هذه الدورة العام الماضى، وذلك على إثر الأحداث التى اندلعت بقطاع غزة.

واستقرت إدارة المهرجان على التشكيل الجديد للمكتب الفنى فى دورته الـ45 وعلى رأسه الناقد السينمائى عصام زكريا مدير المهرجان.

وعصام زكريا هو ناقد سينمائى وباحث ومترجم له العديد من الكتب السينمائية، كما عمل فى عده مناصب مختلفة على مدار دورات المهرجان وله العديد من الكتب التى كانت ضمن اصدارات المهرجان.

وتولى زكريا عدة مناصب منها رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة منذ عام 2017.