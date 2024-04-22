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الإثنين 22 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة طنطا يتفقد كليتى الحقوق والهندسة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم  جولة تفقدية بكليتى الحقوق والهندسة بمجمع سبرباى، لمتابعة انتظام سير العمل رافقه خلال الجولة الدكتور أسامة بدر عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة.

خلال زيارة رئيس الجامعة لكلية الحقوق  أهدى الدكتور أسامة بدر عميد الكلية درع الكلية للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة تقديراً لدعم سيادته  الدائم للكلية والعمل على توفير كافة سبل الدعم لها.

وخلال جولة رئيس الجامعة بكلية الهندسة، التقى بفريق فريق الهيئة العامة لضمان الجودة، أثناء زيارتهم للكلية، لإجراء المراجعات النهائية تمهيداً لاعتماد 4 برامج دراسية بالكلية.

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