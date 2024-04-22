جمعية المهندسين المصرية تمنح العضوية الفخرية لوزير الإسكان

نظمت جمعية المهندسين المصرية برئاسة المهندس أسامة كمال، احتفالية لمنح العضوية الفخرية للدكتور عاصم الجزار- وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر الجمعية.

وشارك في احتفالية الجمعية من نقابة المهندسين كل من الأستاذ الدكتور أحمد البدوي- وكيل نقابة المهندسين، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- أمين صندوق النقابة، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد للنقابة.والمهندس أحمد حشيش- رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين.وبحضور المهندس الاستشاري فاروق الحكيم- الأمين العام للجمعية، والأستاذ الدكتور مصطفى عبد المنعم شعبان- نائب رئيس الجمعية، وعدد من الشخصيات الهندسية، وذلك بمقر الجمعية بالقاهرة.

بدأت فعاليات الاحتفالية بمنح وزير الإسكان العضوية الفخرية لجمعية المهندسين المصرية وإهدائه درعها، وتخللت الاحتفالية ندوة تحت عنوان "التنمية العمرانية وأبعادها الاقتصادية" ألقاها الأستاذ الدكتور عاصم الجزار.