"اشتروا للاستثمار".. رئيس "شعبة الذهب" يتوقع ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وصف هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إقبال المستهلكين على شراء المشغولات الذهبية مقابل شراء السبائك بـ “الصحي”.



ونصح “ميلاد” إلى الاتجاه لشراء المشغولات الذهبية كنوع من الزينة وفي نفس الوقت استثمار طويل الأجل، مشيرا إلى أن أسعار السوق المحلي سترتبط خلال الفترة المقبلة ارتباطا كاملا بأسعاره عالميا ، موضحا أنه في حالة زيادته عالميا سوف يتم زيادة محليا كما هو متوقع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر إيفولف القابضة للاستثمار ومجلس الذهب العالمي: أن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية بالرغم من تراجعه عالميا وذلك لارتفاع أسعار الدولار، لافتا إلى أن قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية دفعت أسعار الذهب إلى التراجع خلال الفترة الماضية، منوها بأن أسعار الذهب تتأثر بثلاث عوامل هي العرض والطلب سعر صرف الدولار وأسعارها في السوق العالمي.



وحول حرة المبيعات السوق خلال الفترة الماضية والتي تزامنت مع أعياد الفطر المبارك قال ميلاد: إن حركة المبيعات كانت متوسطة .



وفيما يتعلق بالتجهيزات الخاصة بإقامة النسخة الرابعة من المعرض الدولي للذهب "نيبو" قال ميلاد: إنه سيتم عقد المعرض في الفترة من 15 الى 17 ديسمبر المقبل وسيقام على مساحة أكبر 10 آلاف متر مقارنة بنحو 7 آلاف متر خلال الدورة السابقة ،كما سيشارك كبرى الصناع وتجار المشغولات الذهبية لافتا إلى أن الاتحاد يسعى إلى مشاركة المجلس العالمي للذهب.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3220 جنيه، كما سجل عيار 18 نحو2760جنيها، بينما بلغ جرام عيار 24 نحو 3680 جنيها وسجل سعر جنيه الذهب 25760 جنيها وعالميا سجلت أوقية الذهب 2360 دولارا وذلك وفق بيانات الشعبة العامة للمشغولات الذهبية.