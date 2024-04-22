الأمن يضبط قضايا اتجار في العملات بقيمة 17 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الاجنبية، وذلك خلال شن عدد من الحملات خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.