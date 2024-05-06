ملف العمل في "الجمهورية الجديدة" الحلقة الثامنة.. "تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة"

يعد ملف تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة من الملفات التي أولتها الدولة بشكل عام ، ووزارة العمل بشكل خاص ، اهتماما غير مسبوق ، وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، مباشرة وصريحة في تقديم كل الدعم لهذه الفئة خاصة مع ظهور تداعيات فيروس كورونا ..وخلال الفترة من 2014 ، وحتى 2023 ، اتبعت الدولة سياسات غير مسبوقة لدعم تلك الفئة ، فكانت المنحة الرئاسية ،الاستثنائية، بصرف 4,586 مليار جنيه ،لمواحهة تداعيات كورونا ، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل ، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ، بشأن منح مبلغ 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة.

وخلال الفترة من 1 - 1 - 2023 ، حتى الآن بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ، من المسجلين عن طريق المقاولين ، بقواعد البيانات لدى الوزارة بكافة المحافظات ، 809 ملايين و 46 ألفا و 218 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية، استفاد منها 289 ألفا و 125 عاملا ، وكذلك رعاية صحية وطبية تضم " كشف وعلاج وتحاليل " ، بواقع 2 مليون و 874 ألفا 875 جنيها ، استفاد منها 12 ألفا و 378 عاملا ، كما بلغ إجمالي تعويضات بوليصة التأمين على الحياة 13 مليونا و 32 ألفا و 670 جنيها استفاد منها 113 من العمال المسجلين وأسرهم.

وقرر وزير العمل حسن شحاتة ، في بداية العام الجاري 2024 ، استحداث منحتين يضافون إلى المنح ، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح..كما تقرر صرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة .

ويعكف المختصون بشؤون العمالة غير المنتظمة ، وبملف التحول الرقمي بالوزارة ، الانتهاء من الإجراءات التنفيذية التي بدأت بالفعل ، بشأن إطلاق " المنصة الإلكترونية " ، التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا ، وذلك من كافة جوانبها " المالية والفنية وقواعد البيانات " ، تماشيا مع سياسات " الوزارة " نحو التحول الرقمي ، بهدف ميكنة تلك المنظومة لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات ، على المقاولين ، وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة ، وتسهيل كافة الإجراءات وبيانات التسجيل ، كما أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة تضمن صحة ودقة قاعدة البيانات ، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تستهدف الوزارة خلال عام 2024 ، التعاقد المركزي مع إحدى الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الطبية لتقديم الخدمة الشاملة لدى أكثر من 2500 مقدم خدمة من مستشفيات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومراكز أشعة ، وصيدليات على مستوى الجمهورية ، للعمالة غير المنتظمة المستفيدين من خدمات الرعاية ، والمسجلين بقواعد البيانات المركزية بالوزارة على مستوى جميع مديريات العمل بالمحافظات . . .